Накануне, 6 февраля, Рада начала во втором чтении рассматривать законопроект о снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель. По состоянию на 7 февраля депутаты успели обсудить чуть более 200 правок. Всего их — 4018.
По словам Арахамии, голосование не сможет состояться раньше 17 апреля, если Рада продолжит рассматривать поправки в таком темпе.
Больше новостей о рынке земли на Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру
«Хотят они искусственно затягивать процесс на несколько месяцев, окей, будем так идти и двигаться таким образом… Я думаю, что в апреле. Где-то так… Я вам (журналистам — ред.) предлагаю на месяц идти в отпуск, потому что нет никаких новостей из Рады, — вот так будет скучно», — сказал он.
На заседании 6 февраля депутаты успели рассмотреть 184 поправки и проголосовать за 121 из них.