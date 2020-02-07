Верховная Рада Украины сможет принять законопроект об открытии рынка земли не ранее чем 17 апреля. Об этом глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия сообщил в кулуарах парламента 7 февраля, передают «Вести»

Битва за землю. На Украине все только начинается © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Арахамии, голосование не сможет состояться раньше 17 апреля, если Рада продолжит рассматривать поправки в таком темпе.

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«Хотят они искусственно затягивать процесс на несколько месяцев, окей, будем так идти и двигаться таким образом… Я думаю, что в апреле. Где-то так… Я вам (журналистам — ред.) предлагаю на месяц идти в отпуск, потому что нет никаких новостей из Рады, — вот так будет скучно», — сказал он.

На заседании 6 февраля депутаты успели рассмотреть 184 поправки и проголосовать за 121 из них.