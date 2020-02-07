Украинская сторона требует у Америки вернуть 30 млн долларов, которые она заплатила Вашингтону за поставку оружия и техники. Об этом со ссылкой на трех украинских и одного бывшего американского чиновника 7 февраля сообщило издание BuzzFeed News

Историческое событие, которого не произошло: импичмент Трампа с треском провалился © REUTERS, U.S. Senate TV/Handout | REUTERS, U.S. Senate TV/Handout | Перейти в фотобанк отложено на год. В администрации Дональда Трампа такое решение никак не объяснили. Ситуацию также не прокомментировали ни в Белом доме, ни в Госдепартаменте, ни в посольстве США в Киеве.

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По мнению двух собеседников издания, заморозка выполнения контрактов может быть связана с попытками Китая купить стратегическую украинскую аэрокосмическую компанию, чему хотели помешать США — Киев оказался в эпицентре борьбы Вашингтона и Пекина.

Осенью этого года демократы в Конгрессе США обвинили Трампа в том, что он требовал от Украины начать расследование в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь, выплату которой он якобы задержал сразу же после скандального разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.