Коронавирус унес жизни почти 650 человек, зараженных уже больше 31 тысячи
Коронавирус унес жизни почти 650 человек, зараженных уже больше 31 тысячи
© The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк
Отмечается, что тем, кто зарекомендовал себя квалифицированным работником, оставляют визу открытой, что дает возможность вернуться в Китай после завершения эпидемии коронавируса.

При этом вернувшиеся на родину мариупольцы отметили диаметрально разные подходы к работе санитарных служб в аэропортах Китая, Катара, где была пересадка, и Украины.

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«В первых двух случаях (в Китае и Катаре — ред.) каждого пассажира опросили, собрали контактные данные, чтобы связаться, если возникнет малейший намек на болезнь, измерили температуру. В Борисполе ничего подобного, никакой озабоченности по случаю прибытия людей из опасного региона, продемонстрировано не было. Ворота Украины открыты нараспашку», — говорится в сообщении.

«Ворота Украины открыты нараспашку»: вернувшиеся из Китая мариупольцы о работе санитарных служб в Борисполе
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