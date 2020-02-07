«Ворота Украины открыты нараспашку»: вернувшиеся из Китая мариупольцы о работе санитарных служб в Борисполе

Отмечается, что тем, кто зарекомендовал себя квалифицированным работником, оставляют визу открытой, что дает возможность вернуться в Китай после завершения эпидемии коронавируса.
При этом вернувшиеся на родину мариупольцы отметили диаметрально разные подходы к работе санитарных служб в аэропортах Китая, Катара, где была пересадка, и Украины.
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«В первых двух случаях (в Китае и Катаре — ред.) каждого пассажира опросили, собрали контактные данные, чтобы связаться, если возникнет малейший намек на болезнь, измерили температуру. В Борисполе ничего подобного, никакой озабоченности по случаю прибытия людей из опасного региона, продемонстрировано не было. Ворота Украины открыты нараспашку», — говорится в сообщении.