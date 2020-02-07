Народные депутаты продолжат работать над законопроектом о рынке земли на следующей пленарной неделе

«Слуга народа» не будет рассматривать закон о рынке земли месяцами — депутат © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Telegram-канал Украина.ру со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пятницу, 7 февраля, Рада приостановила работу во втором чтении над проектом закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Следующая пленарная неделя начнется 18 и продлится до 21 февраля.

На сегодняшний день депутаты успели рассмотреть 216 поправок к скандальному законопроекту.

В декабре 2019 года депутаты Рады проголосовали за закон об обороте сельскохозяйственных земель в первом чтении, однако принять его в целом не удалось — подготовка к голосованию обернулась акциями протеста в Киеве и еще семи областях Украины и скандалом в Верховной Раде.

Тем не менее, профильный комитет рекомендовал депутатам принять земельную реформу. Согласно законопроекту, рынок земли предлагают открыть с 1 октября 2020 года.