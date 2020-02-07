Отмечается, что сегодня в 09:50 (10:50 мск) в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Сеченова. Заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли друг в друга, после чего оба внедорожника, на которых они передвигались, уехали в неизвестном направлении.
«По предварительной информации, ранения получили двое мужчин, 24-летний и 40-летний жители Мукачево. Сейчас они находятся в медучреждениях», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что в Мукачево неизвестные напали на помощника экс-депутата Рады Михаила Ланьо Артура Пашкуляка.