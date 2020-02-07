В результате инцидента с применением оружия в Мукачево два человека получили огнестрельные ранения. Об этом 7 февраля сообщает полиция Закарпатской области

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