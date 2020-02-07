Правительства Украины и Венгрии восстановят экономическое сотрудничество после семилетнего перерыва. Об этом 7 февраля сообщает Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook

Странно, что Россия и Венгрия в вопросе Украины не объединились раньше - Погребинский © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Об этом на встрече договорились сопредседатель комиссии вице-премьер Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Вместе с венгерскими коллегами мы разделяем общую цель, чтобы отношения между Украиной и Венгрией были образцовыми и чтобы украинский регион Закарпатья стал историей успеха благодаря совместным усилиям правительств Украины и Венгрии», — сказал Кулеба.

Ранее посол Венгрии в Киеве Иштван Ийдярто заявил, что Венгрия собирается препятствовать интеграции Украины в НАТО, пока не будет отменен дискриминационный закон об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.