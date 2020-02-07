В марте этого года в Будапеште Совместная межправительственная украинско-венгерская комиссия по вопросам экономического сотрудничества рассмотрит конкретные проекты сотрудничества.
Об этом на встрече договорились сопредседатель комиссии вице-премьер Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.
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«Вместе с венгерскими коллегами мы разделяем общую цель, чтобы отношения между Украиной и Венгрией были образцовыми и чтобы украинский регион Закарпатья стал историей успеха благодаря совместным усилиям правительств Украины и Венгрии», — сказал Кулеба.
Ранее посол Венгрии в Киеве Иштван Ийдярто заявил, что Венгрия собирается препятствовать интеграции Украины в НАТО, пока не будет отменен дискриминационный закон об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.