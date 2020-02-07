Ранее Верховная Рада проголосовала в первом чтении за сокращение количества народных депутатов до 300 и отмену «мажоритарки».
«На качество работы это никак не повлияет, экономия будет минимальной, но в обществе такие вещи приветствуются. Это позволит сделать так, чтобы рейтинг Зеленского падал не так быстро в виду последних событий», — пояснил эксперт.
К тому же, указал политолог, это решение может увеличить роль партии Зеленского и позволит главе государства в будущем самостоятельно формировать коалиционное большинство, поскольку ему предстоит договариваться с меньшим числом людей.
Но поскольку в этом не заинтересованы мажоритарщики и олигархи, которые благодаря этой системе заводят в Раду много своих людей, не факт, что закон будет принят достаточно быстро, подытожил Молчанов.