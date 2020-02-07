Закон о сокращении числа нардепов и отмены мажоритарной системы нужен президенту Украины Владимиру Зеленскому в том числе для того, чтобы разбавить непопулярные решения вроде открытия рынка земли или принятия Трудового кодекса. Об этом рассказал политолог Кирилл Молчанов в комментарии изданию Украина.ру 7 февраля

Бондаренко: Все зависит от политической культуры общества, а не от количества депутатов © РИА Новости, Нина Зотина

«На качество работы это никак не повлияет, экономия будет минимальной, но в обществе такие вещи приветствуются. Это позволит сделать так, чтобы рейтинг Зеленского падал не так быстро в виду последних событий», — пояснил эксперт.

К тому же, указал политолог, это решение может увеличить роль партии Зеленского и позволит главе государства в будущем самостоятельно формировать коалиционное большинство, поскольку ему предстоит договариваться с меньшим числом людей.

Но поскольку в этом не заинтересованы мажоритарщики и олигархи, которые благодаря этой системе заводят в Раду много своих людей, не факт, что закон будет принят достаточно быстро, подытожил Молчанов.