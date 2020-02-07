Верховная Рада примет закон о сокращении количества народных депутатов только ради того, чтобы «скрыть пустоту», - работа парламента как была, так и останется неэффективной, считает политолог Павел Рудяков. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру 7 февраля

Рада приняла закон о сокращении депутатов в первом чтении © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк Леониде Кучме, однако тогда его результаты остались лишь на бумаге.

«С точки зрения представления широкой публике это выигрышный ход, поскольку у "слуг народа" и президента очень мало осталось выигрышных тем, это будет выгодно продавать. Мол, сократили количество "дармоедов". Сам парламентаризм на Украине в глубоком кризисе. Будет их чуть больше 400 или будет их 300 — от этого качество парламентаризма не улучшится, не увеличится эффективность работы Верховной Рады», — отметил Рудяков.

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По его словам, это лишь внешние изменения, которые призваны скрыть «внутреннюю пустоту».

«Когда "слуги народа" приходили к власти, их лозунгом было "мы будем искать новые форматы". Вот "новый формат". Называется "Что делать, чтобы ничего не делать". Когда они пришли, они объединили целый ряд министерств, а теперь их разъединяют. Так же будет и с парламентом — они сократят количество депутатов, а потом увеличат. А мы все будем переживать, болеть, думать, сколько лучше — 300 или 450. А работать парламент все равно не будет», — добавил политолог.

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект, которым предусматривается уменьшение конституционного числа депутатов в парламенте с 450 до 300 человек. Документ в случае принятия во втором и третьем чтениях начнет действовать после выборов нового состава Верховной Рады.