Политолог напомнил, что за такой же закон Украина голосовала на референдуме еще при Леониде Кучме, однако тогда его результаты остались лишь на бумаге.
«С точки зрения представления широкой публике это выигрышный ход, поскольку у "слуг народа" и президента очень мало осталось выигрышных тем, это будет выгодно продавать. Мол, сократили количество "дармоедов". Сам парламентаризм на Украине в глубоком кризисе. Будет их чуть больше 400 или будет их 300 — от этого качество парламентаризма не улучшится, не увеличится эффективность работы Верховной Рады», — отметил Рудяков.
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По его словам, это лишь внешние изменения, которые призваны скрыть «внутреннюю пустоту».
«Когда "слуги народа" приходили к власти, их лозунгом было "мы будем искать новые форматы". Вот "новый формат". Называется "Что делать, чтобы ничего не делать". Когда они пришли, они объединили целый ряд министерств, а теперь их разъединяют. Так же будет и с парламентом — они сократят количество депутатов, а потом увеличат. А мы все будем переживать, болеть, думать, сколько лучше — 300 или 450. А работать парламент все равно не будет», — добавил политолог.
Ранее Верховная Рада поддержала законопроект, которым предусматривается уменьшение конституционного числа депутатов в парламенте с 450 до 300 человек. Документ в случае принятия во втором и третьем чтениях начнет действовать после выборов нового состава Верховной Рады.