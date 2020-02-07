В распоряжении Mukachevo.net появилось видео на котором видно нападающего с оружием. Он совершил несколько выстрелов.
Официальной информации от правоохранителей пока нет.
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В распоряжении Mukachevo.net появилось видео на котором видно нападающего с оружием. Он совершил несколько выстрелов.
Официальной информации от правоохранителей пока нет.
Больше криминальных новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
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