Нападение на пикет ОПЗЖ в Харькове. Возбуждено два уголовных дела
Нападение на пикет ОПЗЖ в Харькове. Возбуждено два уголовных дела
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
В распоряжении Mukachevo.net появилось видео на котором видно нападающего с оружием. Он совершил несколько выстрелов.

Официальной информации от правоохранителей пока нет.

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