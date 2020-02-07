Неизвестные напали на помощника экс-депутата от Партии регионов Михаила Ланьо - Артура Пашкуляк. Об этом 7 февраля сообщили на YouTube-канале Mukachevo Net

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