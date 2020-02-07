Поездка, продолжил эксперт, нужна была больше Эрдогану, чем Зеленскому: в виду разногласий с Россией по сирийскому вопросу он попытался уколоть Москву, заявив о непризнании Крыма российским и предоставив небольшую военную помощь Киеву на 50 млн долларов.
«Зеленский же своих задач не решил. «Турецкий поток» уже введен в эксплуатацию, будет забирать часть транзита с украинской ГТС, а привлечение турецких инвестиций в какую-то конкретную форму обрамлено не было», — подчеркнул Молчанов.
Политолог также обратил внимание, что Зеленский пообещал Эрдогану разобраться с находящимися на Украине турецкими оппозиционерами. В целом же, по его мнению, ничем сенсационным этот визит не завершился.