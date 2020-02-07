Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Киев решил все вопросы на украинском направлении, в то время как Владимир Зеленский ничего от этого визита не получил. Об этом рассказал политолог Кирилл Молчанов в комментарии изданию Украина.ру

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«Зеленский же своих задач не решил. «Турецкий поток» уже введен в эксплуатацию, будет забирать часть транзита с украинской ГТС, а привлечение турецких инвестиций в какую-то конкретную форму обрамлено не было», — подчеркнул Молчанов.

Политолог также обратил внимание, что Зеленский пообещал Эрдогану разобраться с находящимися на Украине турецкими оппозиционерами. В целом же, по его мнению, ничем сенсационным этот визит не завершился.