Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, как и многие мировые лидеры, использовал президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы дистанционно «лягнуть» президента РФ Владимира Путина, считает политолог Павел Рудяков. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру 7 февраля

Мирзаян: Не признавая Крым, Эродоган хочет надавить на Путина для решения проблем Турции в Сирии © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Зеленский в Турции в августе об этом даже не упомянул, а Эрдоган ему напомнил. И вот они скоропостижно собрали стратегический совет, повестку дня склепали из того, что было, но формально провели. И точно так же турецкий бизнес-форум прошел у нас», — отметил Рудяков.

Для Эрдогана, считает политолог, недавний визит был важен.

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«Он использовал господина Зеленского, как и все его используют, для того, чтобы лягнуть Путина дистанционно. Вот и вся наша внешняя политика», — добавил Рудяков.

По мнению доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворга Мирзаяна, Эрдоган может получить от Киева способ «немножечко надавить» на Российскую Федерацию, потому что у Москвы и Анкары сложные отношения в Идлибе.