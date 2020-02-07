По мнению политолога, недавний визит Эрдогана в Киев был протокольным. В августе 2019 года Зеленский прибыл в Турцию совершенно неподготовленным и забыл о том, что осенью в Киеве должно состояться заседание Стратегического совета высокого уровня Украина-Турция.
«Зеленский в Турции в августе об этом даже не упомянул, а Эрдоган ему напомнил. И вот они скоропостижно собрали стратегический совет, повестку дня склепали из того, что было, но формально провели. И точно так же турецкий бизнес-форум прошел у нас», — отметил Рудяков.
Для Эрдогана, считает политолог, недавний визит был важен.
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«Он использовал господина Зеленского, как и все его используют, для того, чтобы лягнуть Путина дистанционно. Вот и вся наша внешняя политика», — добавил Рудяков.
По мнению доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворга Мирзаяна, Эрдоган может получить от Киева способ «немножечко надавить» на Российскую Федерацию, потому что у Москвы и Анкары сложные отношения в Идлибе.