Количество трудовых мигрантов из Таджикистана в Европу и страны Азии в этом году вырастет в несколько раз, но Россия все равно останется более привлекательной страной для гастарбайтеров. Об этом 7 февраля сообщил Sputnik Таджикистан

Таджикская молодежь придумала, как с пользой проводить время на государственных парадах © РИА Новости, Искандар Аминов | Перейти в фотобанк Джумахон Раджабов.

Если в Польшу в минувшем году поехали работать около 50 человек, то в этом году количество трудовых мигрантов планируется увеличить на 100 человек. С 350 до полутора тысяч человек увеличится количество таджикских гастарбайтеров и в Турции.

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Трудиться они будут в основном в различных центрах по оказанию услуг и в гостиничной сфере.

Однако для поездки в эти страны гражданам Таджикистана нужна виза, поэтому основной миграционный поток из Таджикистана будет направлен в Россию, уверен профессор Российско-таджикского (Славянского) университета Рахмон Ульмасов.

«В Польше и Турции нужны специалисты, которых не хватает даже в Таджикистане. Дело в том, что, если раньше мигранты уезжали из городов, то сейчас миграция стала сельской. Граждане Таджикистана уезжают в основном в Россию после окончания школы, не имея никакой профессии и квалификации. Зачастую они и отправляются в РФ для того, чтобы получить ее. В другие страны, по сравнению с тем, сколько граждан уезжают в Россию, выезжает просто мизер», — цитирует его Sputnik.