Один из членов экипажа заблокированного в Японии лайнера рассказал, что ни один из 25 украинцев, которые находятся на борту в составе команды, пока не заболели. Об этом 7 февраля сообщает ТСН

«По словам нашего соотечественника, ныне на корабле карантин, закрыты все пассажирские зоны, передвигаться можно только в команде и то в масках и перчатках. Несмотря на это, украинец отмечает, паники нет», — говорится в сообщении.

Тем временем, в Мариуполь прибыла группа специалистов, ранее трудившихся в Китае по контракту. Обратно на свои рабочие места вернутся не все. О том, как остроумно придумали использовать панику вокруг коронавируса себе на пользу китайские работодатели, рассказывает телеграм-канал Украина.ру