В ближайшее время заключенные курских колоний сошьют более 10 тысяч медицинских масок для собственных нужд. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба УФСИН России по Курской области

Казахстан запретил экспорт медицинских масок из-за китайского коронавируса © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«На швейных участках, которые находятся в каждом исправительном учреждении Курской области, осужденные приступили к пошиву медицинских масок для собственных нужд. Маски шьются из нетканого материала. В ближайшие дни будут отшиты более 10 тысяч масок», — говорится в сообщении УФСИН.

Отмечается, что маски, изготовленные на пенитенциарных производственных участках, ничем не уступают аптечным.

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Подобное повышение спроса на медицинские маски может быть связано с ажиотажем вокруг возможности распространения в России пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCov, впервые зафиксированным в Китае.

По состоянию на 7 февраля число заболевших составило уже 31 тысячу 452 человека, а смертельный исход зафиксирован в 638 случаях. При этом более 1150 человек выздоровели.