Депутат от фракции «Слуга народа» Алексей Гончаренко выразил недовольство, что премьер Алексей Гончарук не приходит в Раду каждую пятницу на час вопросов к правительству, лишая таким образом парламентариев задать все интересующие их вопросы. Трансляцию заседания 7 февраля вел телеканал «Рада»

«Сил вам и мудрости»: Гончарук попросил депутатов открыть рынок земли на Украине © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

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Кроме того, Гончарук призвал депутатов оставаться единой командой и проголосовать за закон о рынке земли.

«Во-первых, вы прогуляли прошлый час вопросов к правительству. Где вы были? И вы начали свое выступление словами — вы крутые. Так вот вы не очень крутой! Потому что мы январь месяц закончили с бюджетной дырой в 14 млрд гривен (около 38 млрд рублей)», — сказали ему.

Некоторые депутаты после выступления премьера кричали «позор».