Вначале своего выступления с трибуны Гончарук обратился к депутатам со словами — «вы крутые». Премьер поблагодарил депутатов за то, что они приняли за полгода много важных решений.
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Кроме того, Гончарук призвал депутатов оставаться единой командой и проголосовать за закон о рынке земли.
«Во-первых, вы прогуляли прошлый час вопросов к правительству. Где вы были? И вы начали свое выступление словами — вы крутые. Так вот вы не очень крутой! Потому что мы январь месяц закончили с бюджетной дырой в 14 млрд гривен (около 38 млрд рублей)», — сказали ему.
Некоторые депутаты после выступления премьера кричали «позор».