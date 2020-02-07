Украинская певица Таисия Повалий встревожила поклонников фотографией в инвалидной коляске. Кадр она опубликовала на своей странице в Instagram 6 февраля

«Снова придется не стареть!»: Повалий отменила юбилейный концерт в Киеве © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

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«Сначала в доме возмутилась кофеварка, просто потекла и перестала варить кофе! Собрали, поставили Игорю в машину, договорились с мастером! Все, думаю, надо техосмотр кофеварки, время. Но каково было мое удивление, когда ворота гаража не открылись, и Игорь не смог выехать из дома! Гаражные ворота хотят обновлений! О боги, и тут моя нога! Прошлое хватает меня за ноги», — написала Повалий.

В комментариях поклонники певицы поинтересовались, что же случилось с ее ногой, и пожелали Повалий скорейшего выздоровления.