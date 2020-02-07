Большие масштабы Украины предполагают длительные конфликты, сказал латвийский журналист Атис Климовичс в ходе заседания комиссии по иностранным делам латвийского Сейма. Об этом сообщил Sputnik Латвия 6 февраля

Сам Климовичс отметил, что масштабы Украины подразумевают длительность предстоящей работы. Он напомнил, что «оранжевая революция» началась еще в 2004 году.

«Почему это не может быть тридцатилетняя война?» — задал вопрос Климовичс.

Он также рассказал латвийским парламентариям, что киевские генералы говорят про приближение к стандартам НАТО, а в это время служащие низшего звена существуют в плохих бытовых условиях.