Издание отмечает, что Климовичс многократно бывал на Украине, в том числе в зоне так называемой антитеррористической операции (АТО) — «это там, где украинское правительство воюет против собственных граждан».
Сам Климовичс отметил, что масштабы Украины подразумевают длительность предстоящей работы. Он напомнил, что «оранжевая революция» началась еще в 2004 году.
«Почему это не может быть тридцатилетняя война?» — задал вопрос Климовичс.
Он также рассказал латвийским парламентариям, что киевские генералы говорят про приближение к стандартам НАТО, а в это время служащие низшего звена существуют в плохих бытовых условиях.