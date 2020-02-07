Получить гражданство РФ можно будет, не отказываясь от предыдущего гражданства – соответствующие изменения в закон «О гражданстве РФ» готовит правительство. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщило издание «Коммерсант»

Двойное гражданство от Зеленского. Шаг в нужную сторону, но скрытые угрозы для Донбасса остаются © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк рассказал член рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики Константин Затулин, правительство заинтересовано в увеличении количества граждан. Всего в рамках концепции планируется привлечь в Россию от 5 до 10 млн граждан к 2025 году.

В действующем законе также хотят отменить правило для соискателей гражданства о непрерывном проживании на территории страны в течение пяти лет. Также планируется исключить пункт о подтверждении законного источника дохода.

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Законопроект планируют направить в Госдуму уже в феврале 2020 года — его, по словам парламентариев, уже согласовали в администрации президента, ФСБ и Совете безопасности.

По данным МВД РФ, в 2019 году российское гражданство получили почти 300 тысяч украинцев.