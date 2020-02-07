Рада продолжит рассматривать поправки к законопроекту о рынке земли 7 февраля
Рада продолжит рассматривать поправки к законопроекту о рынке земли 7 февраля
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«Сейчас вы вошли в рассмотрение возможно самого важного с периода начала работы парламента — закон о рынке земли. Не о продаже, как многие говорят, и не распродаже рынка земли… Сил вам, мудрости. Мы рядом», — заявил он в Раде.

По его словам, Украина посылает всему миру сигнал, что страна готова работать по цивилизованным правилам.

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Гончарук попросил депутатов быть едиными с Кабмином и поддержать закон.

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