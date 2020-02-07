Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал депутатов поддержать закон о рынке земли во втором чтении, поскольку, по его словам, это самое важное решение за всю историю парламента. Трансляцию заседания парламента 7 февраля вел телеканал «Рада»

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