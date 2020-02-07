Этот запрос Радачовский направил верховному представителю Евросоюза по вопросам общей внешней политики в начале декабря 2019 года. В нем предлагалось запретить въезд в ЕС, а также ввести другие санкции против Карася.
«ЕС знает о предполагаемых связях группы C14 с крайне правыми движениями… ЕС внимательно следит за событиями в Украине, включая законодательные шаги, которые могут повлиять на демократию, права человека и верховенство закона, и постоянно поощряет Украину, а также всех ее партнеров продолжать усилия по борьбе с любыми случаями насильственного экстремизма», — говорится в ответе Борреля.
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При этом он не прокомментировал возможность введения санкций в отношении Карася.
Тем временем за минувший год, по данным социолога Оксаны Дутчак, участники С14 совершили 25 нападений насильственного характера, 10 из которых были направлены против людей.