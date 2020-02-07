ЕС знает о связях группировки С14 во главе с Евгением Карасем с крайне правыми движениями на Украине и следит за политикой страны в рамках борьбы с проявлениями насильственного экстремизма. Об этом говорится в ответе вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля на запрос евродепутата от Словакии Мирослава Радачовского, передает «Главред» 7 февраля

Нацкорпус проиграл С14. Названо количество агрессивных актов неонацистов на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«ЕС знает о предполагаемых связях группы C14 с крайне правыми движениями… ЕС внимательно следит за событиями в Украине, включая законодательные шаги, которые могут повлиять на демократию, права человека и верховенство закона, и постоянно поощряет Украину, а также всех ее партнеров продолжать усилия по борьбе с любыми случаями насильственного экстремизма», — говорится в ответе Борреля.

Подробнее о деятельности С14 читайте в Telegram-канале Украина.ру

При этом он не прокомментировал возможность введения санкций в отношении Карася.

Тем временем за минувший год, по данным социолога Оксаны Дутчак, участники С14 совершили 25 нападений насильственного характера, 10 из которых были направлены против людей.