Сотрудника консульства Украины в молдавском городе Бельцы заподозрили в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщило издание «Новости N»

Швед, который угрожал изнасиловать и убить Грету Тунберг, получил условный срок © РИА Новости, Шерри Парди | Перейти в фотобанк данным, подозреваемый — украинский дипломат Александр Сторожук. Жертвой насильника стала 17-летняя девушка из неполной семьи — ее мать находится на заработках.

Девушка подверглась сексуальному насилию 4 февраля. Насильниками были двое — мужчины 37 и 38 лет. Один из них задержан, другой, предположительно, Сторожук, освобожден из-за дипломатической неприкосновенности.

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Посольство Украины в Кишиневе ситуацию комментировать отказалось. Детали произошедшего пока устанавливаются.