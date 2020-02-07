По некоторым данным, подозреваемый — украинский дипломат Александр Сторожук. Жертвой насильника стала 17-летняя девушка из неполной семьи — ее мать находится на заработках.
Девушка подверглась сексуальному насилию 4 февраля. Насильниками были двое — мужчины 37 и 38 лет. Один из них задержан, другой, предположительно, Сторожук, освобожден из-за дипломатической неприкосновенности.
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Посольство Украины в Кишиневе ситуацию комментировать отказалось. Детали произошедшего пока устанавливаются.