Глава неканонической новообразованной Православной церкви Украины Епифаний решил рассказать о том, как важно быть хорошим другом. Об этом он написал 7 февраля в Facebook

«Сегодня мы вспоминаем память святителя и вселенского учителя Церкви — Григория Богослова, который известен нам как автор многих глубоко содержательных работ… Почему бывает так трудно найти настоящих друзей? Потому что друзья должны быть единомышленниками, искренними, честными, а любовь и уважение между ними должны быть взаимными», — написал он.

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