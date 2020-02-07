«Сегодня мы вспоминаем память святителя и вселенского учителя Церкви — Григория Богослова, который известен нам как автор многих глубоко содержательных работ… Почему бывает так трудно найти настоящих друзей? Потому что друзья должны быть единомышленниками, искренними, честными, а любовь и уважение между ними должны быть взаимными», — написал он.
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Епифаний призвал прежде всего работать над собой, над своим мировосприятием, отношением к другим, готовностью больше отдавать, делиться, сопереживать и радоваться успехам других.