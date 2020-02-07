Глава украинской делегации в ПАСЕ и депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько объявила набор в свой офис интернов с обязательным знанием украинского языка. Об этом она заявила вечером 6 февраля в Facebook

«Ищу интернов к себе в офис народного депутата. Если вы знаете талантливых студентов и молодых людей с интересом к международному праву, международным отношениям, то, пожалуйста, посоветуйте им написать на мой ящик», — написала она. Ясько в кулуарах ПАСЕ поздравила Толстого – СМИ © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

По словам Ясько, интерны будут иметь возможность принять непосредственное участие в законодательном процессе, ознакомиться с работой парламента, Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, открыть возможности для дальнейшего профессионального роста и успешной общественно-политической деятельности.

Среди требований к кандидатам Яско выдвинула свободное владение государственным языком и высокий уровень владения английским языком, академическую успешность в сфере права, политологии и международных отношений, мотивацию помогать стране, а также активную общественную деятельность.

Срок стажировки будет обсуждаться при собеседовании.