Сзади у него обычные лапы, а спереди — четыре (две из них недоразвиты).
По словам ветеринаров, аномалия могла возникнуть из-за генетических особенностей родителей щенка, а также из-за экологических факторов или даже питания.
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Остальные щенки в помете родились обычными, они уже отправились в новые семьи. Только Жук (так назвали щенка) оказался особенным.
Чтобы рассказать об особом животном, дети решили создать Жуку страницы на YouTube и в Instagram, где будут делиться фото и видео.