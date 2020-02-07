Хозяева щенка, родившегося с шестью конечностями в Запорожье, создали ему персональную страницу в Instagram

«Собака-сиренака» из Ровно покорила интернет-пользователей — видео © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

По словам ветеринаров, аномалия могла возникнуть из-за генетических особенностей родителей щенка, а также из-за экологических факторов или даже питания.

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Остальные щенки в помете родились обычными, они уже отправились в новые семьи. Только Жук (так назвали щенка) оказался особенным.

Чтобы рассказать об особом животном, дети решили создать Жуку страницы на YouTube и в Instagram, где будут делиться фото и видео.