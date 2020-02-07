Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун при выборе нижнего белья советует отталкиваться от своего физического и психологического комфорта и стиля. Об этом вечером 6 февраля она написала на своей странице в Facebook

Супрун пригрозила любителям трусов-боксеров судьбой крыс-импотентов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также Супрун отмечает, что во время тренировок обязательно нужно носить утягивающее белье из натуральных тканей, чтобы не натереть соски до крови. Это касается и мужчин.

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Кроме того она рассказала, что ношение бюстгальтера не вызывает рак груди. Но женщинам, победившим онкологию, нужно особое белье.