«Носить бюстгальтер не обязательно, но иногда надо. Никто кружевное белье или push-up не запрещает. Но есть случаи, когда носить бюстгальтер действительно важно: грудь большая, возраст 45+, болит спина в грудном отделе, а также если связки, которые удерживают молочные железы, не выдерживают нагрузки», — написала она.
Также Супрун отмечает, что во время тренировок обязательно нужно носить утягивающее белье из натуральных тканей, чтобы не натереть соски до крови. Это касается и мужчин.
Больше новостей об Ульяне Супрун читайте в Telegram-канале Украина.ру
Кроме того она рассказала, что ношение бюстгальтера не вызывает рак груди. Но женщинам, победившим онкологию, нужно особое белье.