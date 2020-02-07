Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун советует мужчинам носить свободное нижнее белье, чтобы не заболеть, как протестированные крысы. Об этом вечером 6 февраля она написала на своей странице в Facebook

Супрун рассказала, как перестать бояться стоматологов © Міністерство охорони здоров'я України

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Супрун рассказала, что сексуальная дисфункция у крыс продолжалась еще полгода после прекращения носки «синтетических подгузников». Впоследствии подобные данные были ретроспективно получены на людях.

Ретроспективно означает, что опытов никто не ставил, а провели опрос о том, что мужчины носили, и что потом показали анализы. На ночь белье Супрун разрешает не надевать.