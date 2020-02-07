«Количество живых сперматозоидов выше у мужчин, которые носят «боксеры», по сравнению со всеми другими моделями белья. На людях это не изучали, а вот у крыс ношение синтетического белья вызвало эректильную дисфункцию и неспособность к эякуляции, а также меньшую концентрацию живых сперматозоидов в сперме», — написала она.
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Супрун рассказала, что сексуальная дисфункция у крыс продолжалась еще полгода после прекращения носки «синтетических подгузников». Впоследствии подобные данные были ретроспективно получены на людях.
Ретроспективно означает, что опытов никто не ставил, а провели опрос о том, что мужчины носили, и что потом показали анализы. На ночь белье Супрун разрешает не надевать.