Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Луганской области используют оружие времен Первой мировой войны. Об этом на днях сообщило издание The Drive, обратив внимание на репортаж «5 канала» от 28 января

Как политика сожрала оборонку. Украинское оружие больше никому не нужно © Facebook, Олександр Турчинов

По данным издания, показанное в ролике оружие получило широкое применение по всему миру с середины 1880-х годов, в том числе в Российской империи.

«Стоит также отметить, что даже если бы пулемет, показанный на видео с Украины, был одним из самых последних M1910, произведенных в Советском Союзе, ему все равно было бы 75 лет», — говорится в сообщении.

Look's like there are still PM M1910 Maxim machine guns in operation in Luhansk.https://t.co/bDzwxyiCm3 pic.twitter.com/1PGEYvMk94 — Rob Lee (@RALee85) January 31, 2020

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

При этом использование ВСУ M1910 уже не впервые транслируется украинскими телеканалами. Так, в 2016 году ТСН также выпустила репортаж, в котором военнослужащие используют это оружие.