Как политика сожрала оборонку. Украинское оружие больше никому не нужно
Как политика сожрала оборонку. Украинское оружие больше никому не нужно
© Facebook, Олександр Турчинов
В эфире телеканала показали украинского военнослужащего, использующего пулемет «Максим».

По данным издания, показанное в ролике оружие получило широкое применение по всему миру с середины 1880-х годов, в том числе в Российской империи.

«Стоит также отметить, что даже если бы пулемет, показанный на видео с Украины, был одним из самых последних M1910, произведенных в Советском Союзе, ему все равно было бы 75 лет», — говорится в сообщении.

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При этом использование ВСУ M1910 уже не впервые транслируется украинскими телеканалами. Так, в 2016 году ТСН также выпустила репортаж, в котором военнослужащие используют это оружие.