В эфире телеканала показали украинского военнослужащего, использующего пулемет «Максим».
По данным издания, показанное в ролике оружие получило широкое применение по всему миру с середины 1880-х годов, в том числе в Российской империи.
«Стоит также отметить, что даже если бы пулемет, показанный на видео с Украины, был одним из самых последних M1910, произведенных в Советском Союзе, ему все равно было бы 75 лет», — говорится в сообщении.
Look's like there are still PM M1910 Maxim machine guns in operation in Luhansk.https://t.co/bDzwxyiCm3 pic.twitter.com/1PGEYvMk94— Rob Lee (@RALee85) January 31, 2020
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При этом использование ВСУ M1910 уже не впервые транслируется украинскими телеканалами. Так, в 2016 году ТСН также выпустила репортаж, в котором военнослужащие используют это оружие.