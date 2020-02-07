Охранник с оружием на поясе в сессионном зале переполошил депутатов Верховной Рады – разобраться с ситуацией Регламентному комитету поручил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает издание ZNAJ.UA в пятницу, 7 февраля

Вооруженного человека во время заседания парламента заметил депутат от «Европейской солидарности» Максим Саврасов. Фотографии мужчины с неизвестным предметом, выступающим из-под пиджака в области талии, он опубликовал на своей странице в Facebook.

Верховная Рада продолжит рассматривать поправки к закону о продаже земли в пятницу © Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк

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«На самом деле к его поясу прикреплены радиостанция, и предусмотрен внутренними инструкциями турникет, предназначенный для оказания первой домедицинской помощи», — приводит ТСН слова представителя УДО.

Стоит отметить, что 6 февраля в сессионном зале Верховной Рады из-за закона об открытии рынка земли произошло несколько стычек народных депутатов.