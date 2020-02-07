Глава украинской таможни прокомментировал свое участие в порно-шоу

Глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов прокомментировал свое участие в эротическом шоу. Об этом 6 февраля сообщил пранкер Джокер в своем Telegram-канале

Главного таможенника Украины засекли в «тайной комнате» на порно-шоу — видео © Facebook/Max Nefyodov Евгении Кравчук. Пранкер уточнил у главы Таможенной службы, какова его позиция.

«Извини, а в чем именно скандал? Это просто ночной клуб, девушки PJ, не оголенные, я ничего ужасного не делаю», — ответил Нефедов.

Джокер опубликовал скриншот самой переписки.

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«Ночной клуб, принадлежащий российским бизнесменам, вечеринка De Sad, "порно-шоу". Но Нефедов не видит в этом ничего страшного. Согласен, гендерный принцип соблюдён. Девичник удался», — прокомментировал пранкер.

При этом депутаты профильного Комитета Рады потребовали уволить Нефедова после публикации видео, где он развлекался на порно-шоу в одном из самых дорогих клубов Киева (Queen).