Глава украинской таможни прокомментировал свое участие в порно-шоу

По его словам, он пообщался с Нефедовым от лица заместителя главы фракции «Слуги народа» Евгении Кравчук. Пранкер уточнил у главы Таможенной службы, какова его позиция.
«Извини, а в чем именно скандал? Это просто ночной клуб, девушки PJ, не оголенные, я ничего ужасного не делаю», — ответил Нефедов.
Джокер опубликовал скриншот самой переписки.
Больше новостей о скандалах с депутатами читайте в Telegram-канале Украина.ру.
«Ночной клуб, принадлежащий российским бизнесменам, вечеринка De Sad, "порно-шоу". Но Нефедов не видит в этом ничего страшного. Согласен, гендерный принцип соблюдён. Девичник удался», — прокомментировал пранкер.
При этом депутаты профильного Комитета Рады потребовали уволить Нефедова после публикации видео, где он развлекался на порно-шоу в одном из самых дорогих клубов Киева (Queen).