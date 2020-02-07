Сотрудники департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполиции Украины под руководством Офиса генпрокурора заблокировали транснациональный канал торговли украинцами для их дальнейшей эксплуатации. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции 6 февраля

Полиция Украины зафиксировала 250 преступлений в сфере торговли людьми в текущем году © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В результате следственных действий полицейские задокументировали причастность 35-летнего жителя Запорожья и его сообщников к вербовке 12 жителей Запорожья. Восемь из них были отправлены за границу, где они отбывали наказание за перевозку нелегальных мигрантов морем», — говорится в сообщении.

Установлено, что во время переправки нелегальных мигрантов злоумышленники использовали парусные яхты и прогулочные катера.

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Задержанному объявили о подозрении по статье о торговле людьми, за что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Сейчас решается вопрос о помещении его под стражу.

Ранее начальник департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполиции Артем Крищенко сообщил, что Украина остается наиболее привлекательной транзитной страной для переправки нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.

В связи с этим на Украине действует большое число соответствующих преступных организованных групп.