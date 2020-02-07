Отмечается, что под предлогом участия в перевозке беженцев злоумышленники морем незаконно переправляли мигрантов из Турции в Грецию и Италию или из Греции в Италию. Полицейским удалось задержать одного из участников преступной группировки.
«В результате следственных действий полицейские задокументировали причастность 35-летнего жителя Запорожья и его сообщников к вербовке 12 жителей Запорожья. Восемь из них были отправлены за границу, где они отбывали наказание за перевозку нелегальных мигрантов морем», — говорится в сообщении.
Установлено, что во время переправки нелегальных мигрантов злоумышленники использовали парусные яхты и прогулочные катера.
Подробнее о криминальной ситуации на Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру
Задержанному объявили о подозрении по статье о торговле людьми, за что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Сейчас решается вопрос о помещении его под стражу.
Ранее начальник департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполиции Артем Крищенко сообщил, что Украина остается наиболее привлекательной транзитной страной для переправки нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.
В связи с этим на Украине действует большое число соответствующих преступных организованных групп.