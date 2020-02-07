По ее словам, на территории частного зверинца в вольерах с цементным полом находятся пять медведей (двое из которых гималайские), два льва, тигр, пантера, два пеликана (в вольере с пустым бассейном), бараны (в загоне без сена), куропатки и фазаны.
«Животные действительно истощены, апатичны, в глазах безнадежность… Ни в одном вольере мы не нашли следов пищи. Руководство этой базы ушло от общения с нами и пообещало добровольно отдать указанных животных. Также они отметили, что сейчас трудные времена (не сезон) и согласились, что нужна помощь в кормлении животных», — написала Суркова.
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Она добавила, что сейчас животным ищут приют. Людей призывают передавать активистам пищу для них (мясо, рыбу, морковь, свеклу, яблоки, сено и зерно), а также помочь с транспортировкой продуктов в зверинец.
Ранее Минкульт Украины сообщил о прекращении приобретения новых животных и создании рабочей группы по разработке план вывода животных из государственных цирков.