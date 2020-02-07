На базе отдыха в Харьковской области зоозащитники обнаружили диких животных, в том числе львов, медведей, тигра и черного ягуара, которых владельцы недокармливают из-за нехватки средств. Об этом вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова сообщила на своей странице в Facebook 6 февраля

Заживо замуровали котов в подвале: зоозащитники Днепра бьют тревогу © CC0, Pixabay

«Животные действительно истощены, апатичны, в глазах безнадежность… Ни в одном вольере мы не нашли следов пищи. Руководство этой базы ушло от общения с нами и пообещало добровольно отдать указанных животных. Также они отметили, что сейчас трудные времена (не сезон) и согласились, что нужна помощь в кормлении животных», — написала Суркова.

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Она добавила, что сейчас животным ищут приют. Людей призывают передавать активистам пищу для них (мясо, рыбу, морковь, свеклу, яблоки, сено и зерно), а также помочь с транспортировкой продуктов в зверинец.

Ранее Минкульт Украины сообщил о прекращении приобретения новых животных и создании рабочей группы по разработке план вывода животных из государственных цирков.