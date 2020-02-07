Пристайко рассчитывает на достижение договоренностей о возвращении в страну порядка 100 украинцев.
Вместе с тем, он подчеркнул, что не хотел бы затрагивать тему обмена, чтобы не навредить семьям, ожидающим возвращения своих близких.
«Это очень сложный и деликатный процесс», — пояснил глава МИД Украины.
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В начале недели президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата будущего обмена будет озвучена в ближайшее время. Глава государства отметил, что также ведутся переговоры о возвращении в страну украинцев, которые осуждены или находятся под следствием в России. Зеленский уточнил, что большую часть этого списка составляют крымские татары.
Первый за два года крупный обмен состоялся 29 декабря. Киев отдал 123 человека, донбасские республики — 76.