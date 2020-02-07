Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о подготовке к новому обмену пленными и удерживаемыми лицами с Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также Россией. Об этом 6 февраля сообщило издание «Украинские новости»

«Хотим. Честно». Зеленский обещает новый обмен пленными в Донбассе © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Вместе с тем, он подчеркнул, что не хотел бы затрагивать тему обмена, чтобы не навредить семьям, ожидающим возвращения своих близких.

«Это очень сложный и деликатный процесс», — пояснил глава МИД Украины.

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В начале недели президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата будущего обмена будет озвучена в ближайшее время. Глава государства отметил, что также ведутся переговоры о возвращении в страну украинцев, которые осуждены или находятся под следствием в России. Зеленский уточнил, что большую часть этого списка составляют крымские татары.

Первый за два года крупный обмен состоялся 29 декабря. Киев отдал 123 человека, донбасские республики — 76.