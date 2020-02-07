Кандидат на должность посла США на Украине уже определен и всех устраивает. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил журналистам 6 февраля, передают «Украинские новости»

Украина поможет США проверить информацию о слежке за послом Йованович в Киеве © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Мари Йованович.

«Я не открою большой тайны, но во время моего разговора с государственным секретарем [США Майком] Помпео нам было сказано о том, что окончена эта работа (по поиску кандидатуры посла — ред.)… Мы уже знаем конкретного человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат», — заявил Пристайко.

Он отметил, что такой долгий процесс избрания посла обусловлен отличной от украинской системой назначения диппредставителя в Соединенных Штатах. Кандидатура посла должна быть одобрена президентом и Сенатом США.

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Ранее сообщалось, что среди дипломатов, которыми предполагается заменить Йованович, — 40-летний генерал-лейтенант в отставке, ветеран американской армии Кейт Дейтон, который в настоящее время является директором Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла, связанного с Пентагоном.

Другим вероятным кандидатом на должность американского посла в Киеве является и. о. помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам, карьерный сотрудник американской дипломатической службы Филипп Рикер.