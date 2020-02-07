Полноценного посла США на Украине нет с 6 мая 2019 года, когда с этой должности была отозвана Мари Йованович.
«Я не открою большой тайны, но во время моего разговора с государственным секретарем [США Майком] Помпео нам было сказано о том, что окончена эта работа (по поиску кандидатуры посла — ред.)… Мы уже знаем конкретного человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат», — заявил Пристайко.
Он отметил, что такой долгий процесс избрания посла обусловлен отличной от украинской системой назначения диппредставителя в Соединенных Штатах. Кандидатура посла должна быть одобрена президентом и Сенатом США.
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Ранее сообщалось, что среди дипломатов, которыми предполагается заменить Йованович, — 40-летний генерал-лейтенант в отставке, ветеран американской армии Кейт Дейтон, который в настоящее время является директором Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла, связанного с Пентагоном.
Другим вероятным кандидатом на должность американского посла в Киеве является и. о. помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам, карьерный сотрудник американской дипломатической службы Филипп Рикер.