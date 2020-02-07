Он также намерен направить аналогичный документ в Комитет по регламенту и депутатской этике.
«Я не кровожадный и не мстительный человек. Я сам был депутатом в 37 и главой ОГА в 39. Я всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль. Именно поэтому я подал заявление в полицию по поводу сегодняшнего инцидента с депутатом от Слуги народа и его хулиганским поведением», — написал Кучеренко.
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Он обозначил условия, при которых сможет отозвать свои заявления.
«Если завтра с трибуны ВР депутат Ткаченко принесет извинения мне лично и в моем лице всему поколению, которое он собирается отправить в утиль или в Трускавец, я отзову свои заявления. В противном случае гарантирую доведение последствий этого безобразия до логического конца!» — добавил автор поста и опубликовал копии заявления.
Накануне в Верховной Раде на фоне рассмотрения законопроекта о рынке земли произошло несколько конфликтов между депутатами.