Народный депутат от «Батькивщины» Алексей Кучеренко, которого в зале Рады обматерил коллега из «Слуги народа» Максим Ткаченко, подал заявление в полицию. Об этом он сообщил вечером 6 февраля на своей странице в Facebook

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«Я не кровожадный и не мстительный человек. Я сам был депутатом в 37 и главой ОГА в 39. Я всегда понимал, что такое старшие и опытные коллеги, что такое субординация и что такое человеческая мораль. Именно поэтому я подал заявление в полицию по поводу сегодняшнего инцидента с депутатом от Слуги народа и его хулиганским поведением», — написал Кучеренко.

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Он обозначил условия, при которых сможет отозвать свои заявления.

«Если завтра с трибуны ВР депутат Ткаченко принесет извинения мне лично и в моем лице всему поколению, которое он собирается отправить в утиль или в Трускавец, я отзову свои заявления. В противном случае гарантирую доведение последствий этого безобразия до логического конца!» — добавил автор поста и опубликовал копии заявления.

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