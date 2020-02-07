Если условно поделить российскую элиту на «западников», патриотов и националистов, то сейчас при власти «западники», поэтому просто одни «западники» сменили других. Об этом рассказал политтехнолог Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру, комментируя отставку правительства в России

Сергей Слободчук: Если Порошенко мог, но не хотел, то при Зеленском хотят, но не могут © скриншот с видео "Капитал" | скриншот с видео "Капитал" | Перейти в фотобанк

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Если оценивать достижения «западников» с точки зрения геополитики, продолжил политтехнолог, то их можно считать провалом: формально Украину не приняли в НАТО, но по факту альянс и США использует ее территорию в своих целях и уже вышли на границы с РФ.

Другой момент, по его словам, заключается в том, что в 2019 году российская элита была готова к тому, что не удастся договориться с Украиной о поставках и о транзите газа — этот негативный сценарий оправдался только наполовину, потому что о транзите договориться удалось.

«Западникам» от Украины больше ничего не нужно, поэтому они только будут говорить на публику о защите прав русскоязычного населения, потому что им от нее больше ничего не нужно, заключил Слободчук.