«Глобальная задача, которую они решают, — встраивание России в экономическую модель Запада — не изменится. И каких-то подвижек к тому, чтобы на украинское направление назначили кого-то из патриотов, я не вижу. Их как загнали в 2014 году в Госдуму, так они там и сидят», — пояснил эксперт.
Больше комментариев от Сергея Слободчука читайте в Telegram-канале Украина.ру
Если оценивать достижения «западников» с точки зрения геополитики, продолжил политтехнолог, то их можно считать провалом: формально Украину не приняли в НАТО, но по факту альянс и США использует ее территорию в своих целях и уже вышли на границы с РФ.
Другой момент, по его словам, заключается в том, что в 2019 году российская элита была готова к тому, что не удастся договориться с Украиной о поставках и о транзите газа — этот негативный сценарий оправдался только наполовину, потому что о транзите договориться удалось.
«Западникам» от Украины больше ничего не нужно, поэтому они только будут говорить на публику о защите прав русскоязычного населения, потому что им от нее больше ничего не нужно, заключил Слободчук.