Наиболее распространенный фейк о коронавирусе состоит в том, что некоторые блогеры снимают типичные для всего Китая очереди в больнице, как кто-то засыпает на ходу — и это подается таким образом, будто бы люди умирают прямо в очередях. Об этом рассказал работающий в Пекине российский блогер Александр Копысов в интервью изданию Украина.ру

«Вирус пройдет, а стыд останется» — живущий в Китае блогер Копысов о попытках хайпа на событиях в Китае © Facebook, Александр Копысов | Перейти в фотобанк

Также, по его словам, время от времени публикуются фейки о том, будто бы над Пекином что-то распыляют, и поэтому горожанам якобы опасно выходить на улицу.

Копысов подчеркнул, что в китайских соцсетях по определению больше пользователей, чем в «Одноклассниках» и «Вконтакте», и поэтому там каждый день публикуется множество видеозаписей, в том числе фейковых.

Вопрос состоит не в том, что Китай охватил этот вирус, а в том, что о нем известно, какие меры предпринимаются для борьбы с ним и насколько российские города способны справиться с этой опасностью, добавил блогер.