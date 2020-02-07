«Мы, например, привыкли к тому, что в китайских поликлиниках очереди, это нормально. Но это становится поводом для спекуляций, мол, в больницах километровые очереди, и что у врачей нет сил с ними справляться», — пояснил он.
Также, по его словам, время от времени публикуются фейки о том, будто бы над Пекином что-то распыляют, и поэтому горожанам якобы опасно выходить на улицу.
Копысов подчеркнул, что в китайских соцсетях по определению больше пользователей, чем в «Одноклассниках» и «Вконтакте», и поэтому там каждый день публикуется множество видеозаписей, в том числе фейковых.
Вопрос состоит не в том, что Китай охватил этот вирус, а в том, что о нем известно, какие меры предпринимаются для борьбы с ним и насколько российские города способны справиться с этой опасностью, добавил блогер.