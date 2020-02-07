Обладать властью – это не означает, что у власти находится нужный тебе президент. Власть — это когда страной правят твои идеи, поэтому ультраправые уже захватили власть. Об этом рассказал политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

Выдрин: Власть – это когда страной правят идеи, и поэтому правые власть в Украине уже захватили © midgard-edem.org

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По его мнению, основная проблема Украины состоит в том, что она даже не озаботилась проблемой смыслов, которые были бы общими для всей страны: это и пантеон общих героев, и общее прошлое, которым можно гордиться, и общее будущее, к которому не стыдно стремиться.

Выдрин добавил, что не может спрогнозировать будущее для Украины, поскольку у нее в принципе не может быть завтрашнего дня, а есть только мучительно длящееся бесконечное настоящее.