«Олигархи думают, что это они используют ультраправых в своих интересах, а на деле наоборот. Это ультраправые используют олигархов, корректируя их бизнес, настроение и мировоззрение в своих целях», — подчеркнул эксперт.
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По его мнению, основная проблема Украины состоит в том, что она даже не озаботилась проблемой смыслов, которые были бы общими для всей страны: это и пантеон общих героев, и общее прошлое, которым можно гордиться, и общее будущее, к которому не стыдно стремиться.
Выдрин добавил, что не может спрогнозировать будущее для Украины, поскольку у нее в принципе не может быть завтрашнего дня, а есть только мучительно длящееся бесконечное настоящее.