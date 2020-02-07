«Мы суверенная страна, которая самостоятельно определяет свою политику, в том числе энергетическую. Соединенные Штаты ставят под сомнение этот суверенитет. Мы должны соответствующим образом реагировать на последние угрозы и уже наложенные санкции», — сказал Эрнст.
Он добавил, что в качестве возможной контрмеры могут быть введены штрафные тарифы на американский газ, поставляемый в Европу.
«Не в последнюю очередь, действия американцев против "Северного потока-2" показывают, что вопрос энергоснабжения Украины был предлогом. США нет дела до Украины, речь идет однозначно о собственных экономических интересах. Россия и Украина договорились о транзите газа, но эффекта разрядки не последовало. США хотят поставлять свой газ в Европу, поэтому они пытаются разрушить успешные для Германии и России торговые отношения», — отметил глава комитета бундестага.
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Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что США могут ввести новые санкции против проекта «Северный поток-2», если Россия попытается завершить строительство трубопровода.
Новые санкции могут быть приняты уже в феврале или марте, их целью могут стать инвесторы или компании, которые будут принимать российский газ из трубопровода.