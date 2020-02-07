Действия США в отношении газопровода «Северный поток - 2» достигли «невыносимого» уровня, поэтому Германии и всей Европе стоит решительно ответить Вашингтону. Об этом заявил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст, передает 7 февраля РИА Новости

Конгресс США против «Северного потока – 2», но санкции ввести не может — сенатор © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

Он добавил, что в качестве возможной контрмеры могут быть введены штрафные тарифы на американский газ, поставляемый в Европу.

«Не в последнюю очередь, действия американцев против "Северного потока-2" показывают, что вопрос энергоснабжения Украины был предлогом. США нет дела до Украины, речь идет однозначно о собственных экономических интересах. Россия и Украина договорились о транзите газа, но эффекта разрядки не последовало. США хотят поставлять свой газ в Европу, поэтому они пытаются разрушить успешные для Германии и России торговые отношения», — отметил глава комитета бундестага.

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Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что США могут ввести новые санкции против проекта «Северный поток-2», если Россия попытается завершить строительство трубопровода.

Новые санкции могут быть приняты уже в феврале или марте, их целью могут стать инвесторы или компании, которые будут принимать российский газ из трубопровода.