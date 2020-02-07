«Нужно брать ответственность за те 70 лет, когда мы, регионы России, кормили Прибалтику, Украину, другие республики и вычищали из этих русских областей все, создавая там промышленность, обучая языку и многому другому», — заявил Володин.
В результате, по словам председателя ГД, в начале 1991 года российская экономика упала ниже, чем во время революции в 1917 году.
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Страны Балтии заявляют о намерении требовать от России компенсацию за якобы «советскую оккупацию». В России считают претензии Прибалтики абсурдными и отрицают их.