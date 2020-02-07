Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин напомнил, как Россия «кормила Прибалтику». Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты Федерального собрания, передает 7 февраля Sputnik

Нельзя ругать СССР и быть наследником его побед — посол Израиля украинским СМИ © Facebook, Joel Lion | Перейти в фотобанк заявил Володин.

В результате, по словам председателя ГД, в начале 1991 года российская экономика упала ниже, чем во время революции в 1917 году.

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Страны Балтии заявляют о намерении требовать от России компенсацию за якобы «советскую оккупацию». В России считают претензии Прибалтики абсурдными и отрицают их.