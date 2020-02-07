Белоруссия столкнется с трудностями при получении американского газа, однако если она их успешно преодолеет, то убьет свою экономику, сказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру

Ранее госсекретарь США Майк Помпео пообещал президенту Белоруссии Александру Лукашенко полностью обеспечить Белоруссию нефтью и газом. Это заявление прозвучало на фоне разногласий Москвы и Минска по поставкам энергоносителей.

«Что касается газа, то это вообще анекдот. У Белоруссии нет моря, нет терминала по приему газа. Где она его собирается брать? Ну,

видимо, в той же Литве. Ну и пожалуйста, какие вопросы? Почему тогда вы все бегаете и просите газ по цене Смоленска? Берите

американский СПГ, переплачивайте за него, убивайте свою экономику», — сказал Симонов.

От Калининграда до Смоленска. На какие российские земли претендует Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

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