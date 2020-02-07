Ранее госсекретарь США Майк Помпео пообещал президенту Белоруссии Александру Лукашенко полностью обеспечить Белоруссию нефтью и газом. Это заявление прозвучало на фоне разногласий Москвы и Минска по поставкам энергоносителей.
«Что касается газа, то это вообще анекдот. У Белоруссии нет моря, нет терминала по приему газа. Где она его собирается брать? Ну,
видимо, в той же Литве. Ну и пожалуйста, какие вопросы? Почему тогда вы все бегаете и просите газ по цене Смоленска? Берите
американский СПГ, переплачивайте за него, убивайте свою экономику», — сказал Симонов.
По его словам, если Белоруссия собирается «назло России отмораживать себе уши», то Россия с этим ничего не может поделать.
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