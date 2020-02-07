От Калининграда до Смоленска. На какие российские земли претендует Лукашенко
От Калининграда до Смоленска. На какие российские земли претендует Лукашенко
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
По словам эксперта, «Лукашенко думает, что он самый хитрый и всех перехитрит: Москву напугает Помпео, а Соединенные Штаты как-то там ограничит».

«Но большой вопрос: а нужен ли США в перспективе Лукашенко как персональный партнер, или они там с удовольствием откроют посольство, начнут воспитывать какую-нибудь оппозицию? Лукашенко настолько уверен, что он всё контролирует? Мне кажется, что эта игра достаточно опасна и для него», — сказал Симонов.

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