Открыв посольство в Белоруссии, Соединенные Штаты могут начать выращивать оппозицию президенту Александру Лукашенко, поскольку сложно утверждать, что «последний диктатор Европы» нужен Штатам. Такое мнение высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру

От Калининграда до Смоленска. На какие российские земли претендует Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Но большой вопрос: а нужен ли США в перспективе Лукашенко как персональный партнер, или они там с удовольствием откроют посольство, начнут воспитывать какую-нибудь оппозицию? Лукашенко настолько уверен, что он всё контролирует? Мне кажется, что эта игра достаточно опасна и для него», — сказал Симонов.

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