По словам эксперта, «Лукашенко думает, что он самый хитрый и всех перехитрит: Москву напугает Помпео, а Соединенные Штаты как-то там ограничит».
«Но большой вопрос: а нужен ли США в перспективе Лукашенко как персональный партнер, или они там с удовольствием откроют посольство, начнут воспитывать какую-нибудь оппозицию? Лукашенко настолько уверен, что он всё контролирует? Мне кажется, что эта игра достаточно опасна и для него», — сказал Симонов.
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