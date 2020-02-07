По его словам, сейчас у власти нет ни желания, ни интереса выполнять договоренности, они не понимают, для чего им «комплекс мер». Его выполнение идет вразрез с их государственной доктриной.
Но выполнять хотя бы пункты по безопасности технически для них не проблема.
«Ведь были же прецеденты, когда мы договаривались о перемирии, и оно соблюдалось. Жестко. Даже в 2014-м, в сентябре, в период высокой боевой активности. Люди ездили по трассе Ясиноватая — Горловка без объездов. <…> Это я подвожу к тому, что есть единственный способ мотивации — дать в очередной раз по зубам. А сегодня такой мотивации нет, и они петляют, уходят от выполнения договоренностей и бесконечно нарушают все перемирия», — сказал Ходаковский.
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.