Киевская власть гипотетически способна выполнить Минские договоренности в полном объеме, но им нужна соответствующая мотивация. Об этом на днях сообщил бывший глава Совбеза ДНР, создатель батальона «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарёв: Украина не может ни выполнить Минские соглашения, ни отказаться от них © РИА Новости Украина/Евгений Котенко

Но выполнять хотя бы пункты по безопасности технически для них не проблема.

«Ведь были же прецеденты, когда мы договаривались о перемирии, и оно соблюдалось. Жестко. Даже в 2014-м, в сентябре, в период высокой боевой активности. Люди ездили по трассе Ясиноватая — Горловка без объездов. <…> Это я подвожу к тому, что есть единственный способ мотивации — дать в очередной раз по зубам. А сегодня такой мотивации нет, и они петляют, уходят от выполнения договоренностей и бесконечно нарушают все перемирия», — сказал Ходаковский.

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