Предлагая Минску помощь в постройке «полноценного независимого государства», госсекретарь США Майк Помпео унизил Белоруссию. Об этом политолог Богдан Безпалько сказал в интервью изданию Украина.ру 5 февраля

«Вспыхнет и уедет»: Безпалько рассказал, чем может завершиться встреча Путина и Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина Александр Лукашенко заявил, что «период холода» в белорусско-американских отношениях закончился, назвав при этом США «величайшей империей» и ведущей страной мира.

По мнению Безпалько, подобное заявление однозначно демонстрирует отношение Лукашенко к США. В таком случае он считает справедливым, если такая «важная для внешней политики Белоруссии» страна вместо России предоставит Минску льготный кредит и нефть по удовлетворительным для Лукашенко ценам.

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«Что касается Помпео, то он, с моей точки зрения, даже немного унизил Белоруссию, потому что он сказал, что США помогут построить, наконец-то, полноценное, суверенное, независимое государство. До нынешнего момента США, видимо, не рассматривали Белоруссию как сколь-нибудь независимое, суверенное государство», — отметил политолог.

Стоит упомянуть, что из-за визита Помпео 1 февраля Лукашенко отказался от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 31 января в Сочи.

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