Спустя несколько дней после визита Помпео 1 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «период холода» в белорусско-американских отношениях закончился, назвав при этом США «величайшей империей» и ведущей страной мира.
По мнению Безпалько, подобное заявление однозначно демонстрирует отношение Лукашенко к США. В таком случае он считает справедливым, если такая «важная для внешней политики Белоруссии» страна вместо России предоставит Минску льготный кредит и нефть по удовлетворительным для Лукашенко ценам.
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«Что касается Помпео, то он, с моей точки зрения, даже немного унизил Белоруссию, потому что он сказал, что США помогут построить, наконец-то, полноценное, суверенное, независимое государство. До нынешнего момента США, видимо, не рассматривали Белоруссию как сколь-нибудь независимое, суверенное государство», — отметил политолог.
Стоит упомянуть, что из-за визита Помпео 1 февраля Лукашенко отказался от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 31 января в Сочи.
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