В четверг, 6 февраля, народные депутаты приступили к рассмотрению законопроекта об открытии рынка земли. За первый день им удалось рассмотреть 184 поправки из 4018. Дальнейшее рассмотрение назначено на пятницу, 7 февраля.
«Вопрос в том, как долго он будет голосоваться, потому что там более четырех тысяч поправок, и если идти по полной процедуре, то это займет больше месяца. Я, конечно, не думаю, что они будут так долго над ним работать, просто эти поправки способны существенно изменить текст законопроекта. Конечно, какие-то из них будут списывать методом сокращения — там есть, например, одинаковые поправки», — отметил Богатырев.
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Он также отметил, что среди поправок есть и те, что касаются достаточно спорных норм, например, о том, что банки могут концентрировать в своих руках неограниченные объемы земли, изъятой в качестве залога по кредитам, а также норма о максимальной концентрации земли в руках одного юрлица.