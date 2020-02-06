Депутатам Верховной Рады понадобится около месяца, чтобы рассмотреть все поправки к законопроекту о снятии моратория на продажу сельхозземли, считает политолог Даниил Богатырев. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру

Готовьтесь к земле. Как распродадут Украину © Украина.ру

«Вопрос в том, как долго он будет голосоваться, потому что там более четырех тысяч поправок, и если идти по полной процедуре, то это займет больше месяца. Я, конечно, не думаю, что они будут так долго над ним работать, просто эти поправки способны существенно изменить текст законопроекта. Конечно, какие-то из них будут списывать методом сокращения — там есть, например, одинаковые поправки», — отметил Богатырев.

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Он также отметил, что среди поправок есть и те, что касаются достаточно спорных норм, например, о том, что банки могут концентрировать в своих руках неограниченные объемы земли, изъятой в качестве залога по кредитам, а также норма о максимальной концентрации земли в руках одного юрлица.