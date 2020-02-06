Парламент Украины 6 февраля приступил к рассмотрению законопроекта, отменяющего мораторий на продажу сельскохозяйственных земель с 1 октября 2020 года.
Рассмотрение документа происходило при заблокированной трибуне. Всего за первый день депутаты успели рассмотреть 184 поправки из 4018.
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Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. Международный валютный фонд ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет.