Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение поправок к законопроекту об открытии рынка земли в пятницу, 7 февраля. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Трансляцию заседания в четверг, 6 февраля, вел телеканал «Рада»

Готовьтесь к земле. Как распродадут Украину © Украина.ру приступил к рассмотрению законопроекта, отменяющего мораторий на продажу сельскохозяйственных земель с 1 октября 2020 года.

Рассмотрение документа происходило при заблокированной трибуне. Всего за первый день депутаты успели рассмотреть 184 поправки из 4018.

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Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. Международный валютный фонд ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет.