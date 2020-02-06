Правка, внесенная депутатом, касалась того, что вопросы земельной реформы должны выноситься на общенародный референдум, так как как земля Украины в соответствие с Конституцией является национальным достоянием.
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«Почему вы настолько пренебрегаете точкой зрения граждан Украины, вы не хотите спросить их на референдуме, готовы ли они продать собственное достояние?», — спросил Скорик у председателя профильного комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского.
Тот в ответ заявил, что комитет не пренебрегает, а наоборот руководствуется правами шести миллионов пайщиков, о которых забыли на многие годы. Комитет по его словам, рекомендовал отклонить поправку Скорика.
Не поддержали ее и другие депутаты Рады во время голосования.
Земельная реформа, которая предусматривает отмену моратория на продажу земли, стала одним из требований МВФ к украинским властям.