Верховная Рада отклонила поправки к закону о рынке земли народного депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Николая Скорика. Трансляцию заседания украинского парламента ведет телеканал «Рада»

Правка, внесенная депутатом, касалась того, что вопросы земельной реформы должны выноситься на общенародный референдум, так как как земля Украины в соответствие с Конституцией является национальным достоянием.

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«Почему вы настолько пренебрегаете точкой зрения граждан Украины, вы не хотите спросить их на референдуме, готовы ли они продать собственное достояние?», — спросил Скорик у председателя профильного комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского.

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Не поддержали ее и другие депутаты Рады во время голосования.

Земельная реформа, которая предусматривает отмену моратория на продажу земли, стала одним из требований МВФ к украинским властям.