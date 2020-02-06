Исполнительной власти, за которую поручился президент Владимир Зеленский, бояться нечего – рейтинг доверия у нее еще высок, и министерский состав устраивает все стороны. Об этом 6 февраля на пресс-конференции заявил эксперт Валентин Гладких

По его словам, с политологической точки зрения нет никаких поводов перетрясать текущее украинское правительство.

«Никаких электоральных причин для перезагрузки Кабмина нет, рейтинг партии власти («Слуга народа». — Ред.) не падает, рейтинг Зеленского не падает. А рейтинг (премьер-министра Алексея) Гончарука в принципе никого не интересует, потому что он расходный материал», — уверен аналитик.

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Он также считает, что «пленки Гончарука» не смогли расшатать конструкцию правительства. И заказчик этого скандала напрасно рассчитывал на то, что Владимир Зеленский, прослушав аудиозапись с критикой в свою сторону, обидится и начнет переформатирование Кабмина.

По данным украинской прессы, с 1 февраля в Офисе президента Украины проходят собеседования на должности министров и вице-премьер-министров. С потенциальными кандидатами разговаривали лидер государства Владимир Зеленский, его первый помощник Сергей Шефир, помощник Андрей Ермак и премьер-министр Алексей Гончарук.