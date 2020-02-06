Россия ожидает от Белоруссии более серьезных интеграционных процессов, особенно в экономической сфере. Об этом 6 февраля в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Дмитрий Абзалов

В пятницу, 7 февраля, в Сочи пройдет встреча Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина.

По словам Абзалова, Минск хочет продолжать покупать нефть у РФ по внутрироссийским ценам. Москва в ответ требует более глубокой интеграции.

«У нас Союзное государство, но по факту оно на боку лежит. Там есть небольшой бюджет и какие-то совместные органы, но ни единой эмиссии, ни единой системы налогообложения, что создает проблемы. Особенно проблемы стали заметны после введения контрсанкций, когда часть запрещенных продуктов питания шла реэкспортом… Поэтому Москва требует более интенсивной интеграции, прежде всего в экономическом плане», — рассказал политолог.

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