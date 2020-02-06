Накануне встречи с Путиным белорусский президент заявил, что в отношениях между двумя странами наступил момент истины.
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По словам политолога, Лукшенко не хочет идти на серьезные интеграционные процессы. Поэтому в ближайшее время стороны не достигнут соглашения о какой-то совместной денежной единице.
«Если удастся договориться хотя бы по базовым позициям, налогообложению, таможенному законодательству, по экономической политике, стандартизации, это уже можно будет считать хорошей разрядкой», — считает Дмитрий Абзалов.
Политолог добавил, что сейчас противостояние между Минском и Москвой достигло пика, поэтому Белоруссии нужно принимать какие-то решения.