После встречи президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая пройдет в Сочи 7 февраля, Белоруссии, возможно, придется поменять свои позиции относительно интеграции с Россией. Об этом 6 февраля в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Дмитрий Абзалов

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По словам политолога, Лукшенко не хочет идти на серьезные интеграционные процессы. Поэтому в ближайшее время стороны не достигнут соглашения о какой-то совместной денежной единице.

«Если удастся договориться хотя бы по базовым позициям, налогообложению, таможенному законодательству, по экономической политике, стандартизации, это уже можно будет считать хорошей разрядкой», — считает Дмитрий Абзалов.

Политолог добавил, что сейчас противостояние между Минском и Москвой достигло пика, поэтому Белоруссии нужно принимать какие-то решения.