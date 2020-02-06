Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия несет потери из-за срыва нефтяных поставок из России не по своей вине. Об этом белорусский лидер заявил на совещании по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, передает БЕЛТА

В пятницу, 7 февраля, в Сочи пройдет встреча Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Как ожидается, стороны обсудят поставки российских нефти и газа в Беларуссию.

По словам Лукашенко, Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти — по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено всего 500 тысяч.

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«Ни один житель Белоруссии, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров», — утверждает белорусский президент.

Кочетков: Белорусское экономическое чудо – это жизнь за счет России © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Налоговый маневр в нефтяной отрасли России предполагает, что в ближайшие годы вывозная пошлина на нефть снизится с 30% до 0%, но на эту же величину будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых.

Минск считает, что из-за этого Белоруссия будет терять уже к 2024 году около 2 млрд долларов, и поэтому требует от Москвы компенсации.